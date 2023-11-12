Минпромторг: в ОАЭ началась сборка автомобилей Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что на производственной площадке в Абу-Даби (ОЭА) началась сборка автомобилей Aurus. По его словам, на этой площадке планируется выпускать модели Senat и Komendant. Господин Мантуров отметил, что производство запустилось со сборки седана Aurus Senat. Позднее, по его словам, будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем расширение, как я уже сказал. Сейчас закрепимся основательно здесь, а потом будем двигаться»,— так он ответил на вопрос журналиста о потенциальном открытии салона Aurus на территории Саудовской Аравии (цитата по ТАСС). Денис Мантуров пояснил, что речь идет о расширении присутствия бренда на Ближнем Востоке.

Из-за санкций со стороны западных стран на фоне военного конфликта с Украиной Россия активизировала экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока. О планах начать сборку Aurus на территории ОАЭ Денис Мантуров сообщал в декабре 2022-го. Тогда же он говорил, что в 2024 году в этой стране может появиться дилерский центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга», 2021 год

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга», 2021 год

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В октябре Денис Мантуров подарил президенту Владимиру Путину Aurus Komendant. В свой день рождения, 7 октября, Владимир Путин представлял внедорожник президентам Узбекистана и Казахстана — Шавкату Мирзиёеву и Касым-Жомарту Токаеву.

Подробнее о встрече с президентами Узбекистана и Казахастана — в репортаже спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Кomendant надавил на газ».