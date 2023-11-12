Минпромторг: в ОАЭ началась сборка автомобилей Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что на производственной площадке в Абу-Даби (ОЭА) началась сборка автомобилей Aurus. По его словам, на этой площадке планируется выпускать модели Senat и Komendant. Господин Мантуров отметил, что производство запустилось со сборки седана Aurus Senat. Позднее, по его словам, будет налажен выпуск внедорожника Komendant.
Денис Мантуров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Мы рассматриваем расширение, как я уже сказал. Сейчас закрепимся основательно здесь, а потом будем двигаться»,— так он ответил на вопрос журналиста о потенциальном открытии салона Aurus на территории Саудовской Аравии (цитата по ТАСС). Денис Мантуров пояснил, что речь идет о расширении присутствия бренда на Ближнем Востоке.
Из-за санкций со стороны западных стран на фоне военного конфликта с Украиной Россия активизировала экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока. О планах начать сборку Aurus на территории ОАЭ Денис Мантуров сообщал в декабре 2022-го. Тогда же он говорил, что в 2024 году в этой стране может появиться дилерский центр.
Церемония запуска серийного выпуска автомобилей Aurus на территории завода Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга», 2021 год
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В октябре Денис Мантуров подарил президенту Владимиру Путину Aurus Komendant. В свой день рождения, 7 октября, Владимир Путин представлял внедорожник президентам Узбекистана и Казахстана — Шавкату Мирзиёеву и Касым-Жомарту Токаеву.
Подробнее о встрече с президентами Узбекистана и Казахастана — в репортаже спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Кomendant надавил на газ».