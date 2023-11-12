На ОГЭ по математике разрешили использовать калькулятор

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике с 2024 года школьникам разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором. Об этом указано в демоверсии контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ по математике Федерального института педагогических измерений.

«При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором»,— указано в инструкции к КИМ (документ есть в распоряжении «Ъ»).

До этого экзаменуемые могли использовать только линейки, не содержащие справочную информацию, и справочные материалы, выдаваемые экзаменаторами.

В 2024 году ОГЭ по математике будет состоять из двух частей, содержащих 25 заданий. Первая часть в виде теста состоит из 19 заданий, вторая — из 6 заданий с развернутым ответом. На экзамен выделяется 3 часа 55 минут.

В конце августа была опубликована демоверсия кодификатора ЕГЭ по литературе, в которой не оказалось основных произведений до второй половины XIX века. После этого глава Минпросвещения пообещал оставить классиков в ЕГЭ и ОГЭ по литературе.

Подробнее про изменения в единый государственный экзамен по гуманитарным предметам — в публикации «Ъ» «Общество меняет тему».

Александра Горошилова