В Сочи начали реконструкцию набережной пляжа «Звездный»

В Сочи началась реконструкция набережной пляжа «Звездный». Обновленное пространство набережной реки Сочи, морского пляжа и нового пешеходного моста, входящего в маршрут «Две реки — одно море», планируют открыть к началу летнего сезона 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Во время реконструкции на территории заменят инженерные сети и брусчатку, установят новые мачты освещения. При благоустройстве пляжа сделают зоны теневых аэрариев, отдыха и водных аттракционов, а также построят 25-метровый плавательный бассейн.

Пляж «Звездный» составит единый архитектурный ансамбль с обновленным пляжем «Ривьера». Большую часть территории займет озеленение субтропическими культурами. Пляж станет частью 15-километрового пешеходного маршрута «Две реки — одно море», соединяющего Мацесту с Центром.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что обновленная набережная будет просторной и в то же время очень функциональной. Там, по его словам, разместят зоны отдыха и активностей для всех возрастных групп, а также учтут потребности маломобильных граждан.

«Тщательно проработан ландшафтный дизайн и органично вписана парковая мебель и малые архитектурные формы. Это станет новым центром притяжения курорта»,— отметил мэр Сочи.

Татьяна Ручкина

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