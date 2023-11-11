После обстрела белгородского города Валуйки повреждена линия электропередачи

Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате оказались повреждены линия электропередачи и частное домовладение.

«Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. По данным сводки Вячеслава Гладкова, за 10 ноября в двух районах было подавлено несколько БПЛА, часть сел попала под минометные и гранатометные обстрелы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян