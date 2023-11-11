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Коммерсантъ FM
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Власти Дагестана призвали имамов избегать раскачивания ситуации в республике

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана обратилось к имамам мечетей с просьбой проявить ответственность при публичных выступлениях и проповедях, чтобы не давать повода для «раскачивания ситуации в республике». Ведомство отметило, что мусульмане находятся под эмоциональным давлением из-за ситуации в Газе.

«Имамы, как предводители джамаатов, во время своих проповедей и высказываний обязаны осознавать и учитывать все факторы и трезво оценивать ситуацию, должны понимать, к каким последствиям может привести каждое сказанное ими слово для исключения любого двоякого толкования»,— говорится в Telegram-канале министерства.

Представители ведомства считают, что оценки некоторым событиям и давление, оказываемое на мусульман, приводят к активизации «радикалов, которые используют малейший повод для раскола мусульманской общины в республике». В пример приводятся беспорядки в аэропорту Махачкалы, которые стали результатом влияния «провокаторов через социальные сети».

Вечером 29 октября протестующие прорвались в здание международного терминала аэропорта Махачкалы и заблокировали его, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу. Люди, вышедшие с флагами Палестины, собрались из-за прилета в Дагестан из Тель-Авива граждан Израиля. По последним данным МВД республики, полиция задержала 201 участника протеста.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Лусине Баласян

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