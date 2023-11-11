Суд отправил в колонию главу ЗАО «Курс-Симбирск» за экспорт военных товаров

Краснинский районный суд Смоленской области на восемь лет отправил в колонию руководителя ЗАО «Курс-Симбирск» Владимира Шишкина по делу о незаконном экспорте военной продукции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Ограничение свободы на семь с половиной лет также назначили заместителю главного конструктора предприятия Артему Шишкину и начальнику службы эксплуатации Андрею Шишкину.

«Приговором Краснинского районного суда Смоленской области указанные лица признаны виновными в инкриминируемом преступлении. (Владимиру.— "Ъ") Шишкину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, его сыновьям — по семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.

В ведомстве добавили, что предприятие заключило договор на поставку учебно-тренировочных средств для военных самолетов с зарубежной фирмой. После этого товары поставляли в одну из африканских стран.