Концерты восстанавливают спрос

Концертная индустрия начинает оживать, хоть пока далека от допандемических показателей. За 2023 год организаторы музыкальных шоу и спектаклей заработают 36,5 млрд руб. По данным исследования агентства InterMedia, которые приводит РБК, показатель превзойдет 2022-й на 10 млрд руб. Однако это на 40% меньше допандемического уровня. В 2019-м доходы приближались к 60 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как за это время адаптировался event-бизнес? Меняются форматы проведения мероприятий и выбор звезд, отмечает управляющий партнер музыкального лейбла PROPS Кирилл Орешкин:

«Сегмент пострадал на 70-80%. Но начали процветать другие направления в сфере концертной индустрии. Тренд текущего времени — это digital-фестивали. Они проводятся в тех городах, куда артисты не могут попасть ввиду трудной логистики или климатических условий, и там выступают аватары артистов. Сегмент рынка на данный момент действительно очень сильно упал, потому что, во-первых, снизилась покупательная способность, а, во-вторых, массовое количество отмен концертов, которые проходили в период пандемии, вызвали элемент недоверия у зрителя.

Какие артисты сейчас наиболее востребованы? Сейчас пользуются большой популярностью не только концерты звезд категории "А", — Баста, Полина Гагарина, Анна Асти и, разумеется, Филипп Киркоров. Но и артисты категории "С" и "D", которые могут собирать тысячные залы. И райдера, и техническое обеспечение таких концертов гораздо менее затратно.

Если мы говорим о категории "А", это артисты с гонораром 2-3 млн руб. за концерт. И технический райдер у них может выйти, как у нас с одним из артистов в городе Омске: 3,8 млн руб. — это только обеспечение технического райдера и застройка сцены. Что касается таких артистов, например, как Иракли, Ваня Чебанов, Марк Тишман, средний технический райдер там выходит 500-600 тыс. руб.».

После начала боевых действий на Украине концерты в России отменили десятки зарубежных звезд, среди которых Imagine Dragons, Green Day, The Killers, Rammstein и Twenty One Pilots. Организаторы надеются на их скорое возвращение, а пока удается привозить звезд 80-х и 90-х, и то немногих, говорит президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн:

«Есть проблемы с фестивалями, потому что выступают одни и те же артисты. Люди уже их видели, и поэтому конкуренция бешеная. Артисты, которые остались, зарабатывают совершенно другие деньги. И есть проблема в недостаточности контента.

Сейчас огромное количество было так называемых трибьютов. Собирают много денег варьете или мюзиклы. Это прямо возвращение в Советский Союз, когда раньше приходили в ресторан и смотрели шоу. Звезды должны вырасти. Они обязательно появятся, но должно пройти время.

Кого сейчас удается привозить из-за границы? Сейчас мы организовали выступления семерых иностранцев. Это Pupo, Ottawan, это не звезды первой величины, но то, что люди начинают ехать, это тоже большой успех».

Общий оборот всех зрелищных мероприятий по итогам этого года превысит 315 миллиардов рублей, следует из отчета InterMedia. В 2022-м показатель был на 17% меньше.

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Елена Тюленева