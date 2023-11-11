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Коммерсантъ FM
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В Исландии объявлен режим ЧС из-за угрозы извержения вулкана

Власти Исландии объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой извержения вулкана на юго-западе страны, сообщил британский телеканал Sky News. Жителей города Гриндавик на полуострове Рейкьянес призвали эвакуироваться «в качестве меры предосторожности».

Как сообщил Sky News, в связи с возможными рисками власти Исландии также закрыли популярный среди туристов геотермальный курорт «Голубая лагуна». Исландское метеорологическое бюро (IMO) отмечало «значительные изменения» в сейсмической активности.

Накануне на полуострове Рейкьянес было зафиксировано около 800 подземных толчков, а в целом с конца октября — более 24 тыс. По данным IMO, за последние несколько недель уровень земли поднялся на 9 см.

Впервые после 800 лет бездействия извержения вулканической системы на полуострове Исландии наблюдались в марте 2021 года. С тех пор произошло еще два извержения: в августе 2022-го и в июле 2023-го. В результате никто не пострадал.

Лусине Баласян

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