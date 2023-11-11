Захарова интерпретировала слова Борреля как признание победы России над Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «скорой победы над Россией не ожидается». Госпожа Захарова интерпретировала их как признание Евросоюзом (ЕС) победы России над Украиной.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала официальный представитель МИДа в своем Telegram-канале.

Ранее Жозеп Боррель говорил, что страны Евросоюза должны продолжать поддержку Украины для компенсации помощи США, которая, «вероятно, сократится». Боевые действия на территории Украины он назвал одной из основных проблем в Европе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев