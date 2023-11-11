Боррель: скорой победы Украины над Россией не ожидается

Помощь Украине со стороны США, вероятно, сократится, и страны Евросоюза (ЕС) должны быть готовы ее компенсировать, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также считает, что скорой победы над Россией не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится»,— сказал господин Боррель в ходе выступления на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге (трансляция есть на YouTube партии).

Он отметил, что у ЕС накопилось «очень много проблем». «В первую очередь это Украина, где перспективы скорой победы над Россией в ближайшее время не ожидается»,— считает Жозеп Боррель.

В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить Киеву. Politico писала, что украинские власти «умоляют» США поставить больше оружия, чтобы Россия не смогла в обозримой перспективе достичь каких-либо успехов на поле боя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер