Ева Меркачева: главу ФПБК Виталия Бородина лишили статуса адвоката

Главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталия Бородина лишили статуса адвоката. Соответствующее решение принял вчера, 10 ноября, Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, сообщил «Московский комсомолец». Автор статьи на сайте издания — член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Бородин

Фото: @vnborodin.ru Виталий Бородин

Фото: @vnborodin.ru

Господин Бородин является членом адвокатской палаты №1 Владикавказа. По данным газеты, ему вменили несколько фактов нарушения адвокатской этики. В частности, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность.

Глава ФПБК известен тем, что неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить разных российских деятелей на предмет административных и уголовных нарушений. В частности, он был недоволен их позицией по российской военной операции на Украине. С начала 2023 года Виталий Бородин попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (объявлен иностранным агентом), Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

Лаура Кеффер