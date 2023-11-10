Без краха и перестраха

ЦБ планирует установить финансовую норму рисков, которые страховая компания будет обязана совокупно оставлять на своей ответственности, без передачи по договору перестрахования. По словам представителя регулятора, в настоящее время страховщики передают государственной перестраховочной компании более 99% рисков. Предлагается обязать страховые компании оставлять на балансе риски не менее чем на 50 млн руб. Эксперты указывают, что норматив, устанавливаемый без привязки к финансовым показателям компании, может обернуться серьезным ростом нагрузки на капитал для небольших страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России планирует установить для страховщиков объем рисков, оставляемых на собственном удержании, рассказал журналистам в кулуарах Finopolis глава департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов. По его словам, ситуация, при которой страховщик заключает договор с Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) и «передает ей в перестрахование 99,9% рисков», принятых по договору прямого страхования, «оставляя на собственное удержание копейки, это для рынка в целом в долгосрочной перспективе неправильная модель» (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем резкого увеличения порога собственного удержания в ЦБ стараются избежать. Обсуждаемый в настоящее время минимальный размер собственного удержания — 50 млн руб.— посилен для небольших страховых компаний, считает господин Смирнов. Одновременно, по его мнению, такой порог не ограничит конкуренцию на страховом рынке.

В страховых компаниях отмечают, что доля удержания зависит как от портфеля, так и от вида страхования.

«Наше собственное удержание относительно максимальной емкости облигаторных договоров перестрахования составляет 2–10%»,— отмечает директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский. При этом, по его словам, «в крупнейших рисках на десятки и сотни миллиардов рублей доля даже лидеров страхового рынка составит 1–3% и менее». В «Совкомбанк страховании» отмечают, что в зависимости от портфеля объем рисков, оставляемых на собственном удержании, разный, однако если считать по премии, то по каско более 99% передается в перестрахование.

Однако подобные нормативы могут обернуться серьезной нагрузкой для небольших страховщиков, считают эксперты. «Если компания оставляет на собственном удержании риски, превышающие 10% от ее капитала, то при реализации этих рисков страховщик может столкнуться с убытками»,— поясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По оценкам собеседника “Ъ” на страховом рынке, удержание риска в размере 50 млн руб. для небольших страховщиков с капиталом 1–3 млрд руб.— это существенные деньги.

Нормирование любых величин должно быть тщательно проработано, отмечают эксперты.

Поскольку величина собственного удержания в большой степени зависит от капитала страховщика, объема портфеля, страховой суммы по риску, вероятности наступления страхового события, кумуляции рисков на определенной территории и т. д., определение каких-либо нормативов логично определять в относительной величине, а не в абсолютной, считают в «Совкомбанк страховании».

Вместе с тем ряд экспертов считают, что подобная норма может положительно сказаться на рынке. Стратегия увеличения собственного удержания способствует повышению ответственности страховщиков и развитию конкуренции внутри страхового рынка, считает исполнительный директор «Согаза» по андеррайтингу Анар Бахшалиев. При увеличении размера собственного удержания цена принятия неверных решений и, соответственно, риск получения некомпенсируемых убытков для страховщика возрастают, указывает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Следовательно, по ее словам, увеличивается мотивация страховщика более аккуратно подходить к селекции рисков, определению тарифов, а также к оценке и урегулированию убытков.

В РНПК оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская