«Известия»: два человека пострадали в давке в очереди за билетами на «Щелкунчик»

В результате давки, которая возникла в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра, пострадали два человека, сообщает газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник.

«Сказали, билетов меньше, чем стоит очередь, и толпа ломанулась вперед. Двух девушек придавили: одну увели куда-то, а вторую отпаивают сейчас на месте»,— рассказал собеседник издания. Он добавил, что пострадавшие отказались от вызова скорой помощи.

Предварительная продажа билетов в кассе театра на балет 23–29 декабря стартовала 4 ноября, а на сайте — 5 ноября. В ночь на 4 ноября сотни человек выстроились в очередь за браслетами, которые обеспечивают место в очереди к кассам театра.

Большие очереди за билетами на «Щелкунчик» стали собираться у кассы Большого театра каждый день. Гендиректор театра Владимир Урин сообщил, что сбои с покупкой билетов на балет «Щелкунчик» на сайте театра наблюдались только в начале продаж, когда число запросов превышало 75 тыс. в минуту. Пресс-служба Большого также сообщала о задержании перекупщиков билетов на балет.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Зрители "прощелкали" билеты».

Эрдни Кагалтынов