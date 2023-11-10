Илья Яшин этапирован из московского СИЗО в Смоленскую область

Оппозиционного политика Илью Яшина (признан иностранным агентом), приговоренного к восьми с половиной годам колонии, этапировали из московского СИЗО №4 в СИЗО №1 в Смоленской области. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин (объявлен иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Илья Яшин (объявлен иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Конечно, это не последний пункт назначения»,— написал господин Бирюков в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). В какой колонии будет отбывать срок Илья Яшин, неизвестно. Адвокат сообщил РБК, что «никаких известий» не ожидается до его визита к оппозиционеру на следующей неделе.

В декабре 2022 года Мещанский районный суд приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по статье о распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В основу обвинения легли его высказывания о причастности российских военных к событиям в украинской Буче. После приговора Илью Яшина этапировали из Москвы в СИЗО в Ижевске, а затем вновь перевели в СИЗО №4.

Лусине Баласян