Французский суд отказался экстрадировать украинского миллиардера Жеваго

Французский суд отклонил апелляцию украинского правительства и постановил, что украинского миллиардера Константина Жеваго нельзя экстрадировать на Украину, где он обвиняется в растрате. Как отмечается в решении суда, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters, Украина «не способна гарантировать, что господина Жеваго будут судить в суде, который может обеспечить базовые процессуальные гарантии и право на защиту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pierre Albouy / Reuters Фото: Pierre Albouy / Reuters

Константин Жеваго, владелец производителя железорудных окатышей Ferrexpo, бывший депутат Верховной рады Украины, был акционером обанкротившегося в 2015 году украинского банка «Финансы и кредит». Вместе с другими топ-менеджерами банка подозревается в растрате $113 млн и проходит по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В 2021 году был выдан международный ордер на его арест.

В декабре 2022 года Константин Жеваго был задержан в Куршевеле и позже отпущен под залог €1 млн. В марте 2023 года апелляционный суд во Франции отказался экстрадировать Константина Жеваго по запросу Украины. Украинские власти обжаловали это решение. Сам господин Жеваго отрицает свою вину и обещает при первой же возможности, «как только это станет осуществимо практически в украинской юрисдикции», сделать все от него зависящее, чтобы оспорить выдвинутые против него обвинения.

Алена Миклашевская