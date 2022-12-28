В Куршевеле задержан украинский бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго, подозреваемый в растрате

По запросу Государственного бюро расследований Украины французские правоохранители задержали в Куршевеле украинского миллиардера и бывшего депутата Верховной рады Константина Жеваго. Его готовят к экстрадиции из Франции на Украину. Об этом говорится на сайте бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Жеваго, 2007 год

Фото: Константин Ильянок / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ Константин Жеваго, 2007 год

Фото: Константин Ильянок / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ

Акционер банка «Финансы и кредит» и другие топ-менеджеры финансовой организации подозреваются в растрате $113 млн. Господин Жеваго проходит по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Требование о выдаче бизнесмена было направлено в 38 стран.

На акции предприятий Константина Жеваго, его корпоративные права и недвижимость наложен арест. Среди них 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других юрлиц, связанных с бывшим депутатом. Это 14 имущественных комплексов, 10 квартир и 30 нежилых помещений.

В июле 2021 года Интерпол объявил экс-депутата Верховной рады в международный розыск. Сам господин Жеваго заявлял о непричастности к растрате средств.

Господин Жеваго занял пятое место в рейтинге украинского Forbes «Самые богатые люди военного времени» (опубликован 27 декабря, речь идет только о гражданах Украины). Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Дарья Эрозбек