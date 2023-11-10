Набсовет «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2023 года

Совет директоров компании «Русала» (MOEX: RUAL) рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за девять месяцев этого года. Это следует из сообщения пресс-службы компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.

На фоне этого сообщения акции «Русала» в ходе торгов на Мосбирже (MOEX: MOEX) упали на 2%, до 39,26 руб. за бумагу. Собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение о рекомендации по выплате дивидендов, пройдет 11 декабря.

«В условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году»,— сообщил представитель «Русала», его слова приводит «Интерфакс».

В 2022-м «Русал» выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия общей суммой $302 млн. Финальные дивиденды за прошлый год компания решила не выплачивать.

13 октября «Русал» сообщил, что с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке, в том числе из-за отказа от закупок алюминия со стороны Novelis Europe в 2024 году. Предприятия компании с января по сентябрь 2023-го снизили экспорт алюминия до 2,29 млн тонн, или на 4,8%. Скорректированная чистая прибыль «Русала» за первое полугодие 2023-го сократилась на 54,3% и составила $315 млн.

Лусине Баласян