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Коммерсантъ FM
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«Русал» заявил, что с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке

Компания «Русал» (MOEX: RUAL) сообщила, что с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке в связи с решением Novelis Europe отказаться от закупки российского алюминия в следующем году. Действия Novelis в «Русале» назвали «беспрецедентным давлением».

«Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, "Русал" пытается удержать устойчивое положение на мировых экспортных рынках. Из-за действий недружественных стран компания продолжает терять доступ к премиальным рынкам»,— рассказали «РИА Новости» в «Русале».

По данным компании, до решения Novelis наиболее серьезное негативное влияние на деятельность «Русала» оказали введенные властями США заградительные пошлины на российский алюминий, размер которых достигает 200%. Тем не менее в компании сообщили, что уже переориентировали свою работу на поставки продукции в Китай и другие азиатские страны.

10 октября агентство Reuters сообщило, что один из крупнейших в мире покупателей алюминия — американская компания Novelis, принадлежащая индийской Hindalco Industries,— отказался от закупок российского алюминия для снабжения своих заводов в странах Евросоюза. В официально объявленном тендере на поставки в 2024 году компания, не раскрывая причины, указала, что не будет принимать металл российского происхождения. Европа — наиболее крупный покупатель российского алюминия, отмечает Reuters. Если другие компании последуют примеру Novelis, производителям из России придется искать новых покупателей.

Александр Кислов

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