В Ереване отменили фестиваль «Эхо Артдокфеста» после поста Манского о Баку

Ереванский государственный институт театра и кино сообщил в соцсетях об отмене фестиваля документального кино «Эхо Артдокфеста», который должен был пройти в столице Армении 23–26 ноября. В институте уточнили, что поводом для отмены фестиваля стал пост его президента режиссера Виталия Манского (признан в РФ иностранным агентам) в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о его поездке на День победы в Баку.

«Я уже второй раз попал на День победы в Азербайджан. Первый настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма»,— написал господин Манский на своей странице в Facebook. Позднее публикация была удалена, а режиссер опубликовал новый пост с объяснением своих слов о поездке в Баку.

«Удалил пост и попробую внести ясность. Действительно, слово впечатлен могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, несмотря ни на какие Дни победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным»,— написал господин Манский.

Режиссер добавил, что планирует приехать в Ереван и продолжить «тяжелый разговор о мире, который обречен на войну». Он заявил, что в программе кинофестиваля есть фильм и о войне в Арцахе под названием «Нинины дети».

Господин Манский также сообщил, что в Баку он снимал эпизод для большого антивоенного фильма, который снимается в разных странах мира. Он заявил, что в Азербайджан его пригласили местные власти, но они ничего не оплачивали ему и его съемочной группе, а съемки проходили с «немалыми сложностями».

Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» с 2007 года ежегодно проходил в Москве. С 2014-го он также проходил в Санкт-Петербурге и Риге (Латвия). В апреле 2022-го фестиваль прекратил свою работу в России, после того как Виталия Манского облили краской у входа в московский кинотеатр «Октябрь», где проходили показы фильмов. В 2022 году в Ереване прошел фестиваль «Эхо Артдокфеста».

Российский документалист Виталий Манский не проживает в России с 2014 года. В сентябре 2022-го МВД РФ объявило его в федеральный розыск. Против режиссера возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) за слова о хищениях на Московском международном кинофестивале. В июне 2023 года господин Манский был объявлен в России иностранным агентом.

8 ноября в Баку прошел торжественный парад по случаю победы Азербайджана во второй карабахской войне (27 сентября 2020 года — 10 ноября 2020 года). По центральным улицам столицы в сопровождении военного оркестра прошли армейские подразделения и курсанты военных училищ. В этот же день военный парад также прошел в Хакениди, бывшем Степанакерте, который был столицей прекратившей существование Нагорно-Карабахской Республики.

Подробнее о торжественных мероприятиях в Азербайджане — в публикации «Ъ»«Азербайджан явился при полном параде».

Эрдни Кагалтынов