Палач поневоле

На минувшей неделе контролируемый республиканцами Конгресс вызвал для объяснений прокурора Дэвида Вайса. С 2018 года господин Вайс занимается обвинениями, выдвигаемыми против Хантера Байдена, сына действующего президента США. Беспрецедентные слушания продемонстрировали, как видный юрист превратился в глазах республиканцев из истинного трамписта в предателя. И это при том, что сам Вайс очевидно тяготится своей ролью палача президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский юрист Дэвид Вайс нанес ущерб семье Байден, возможно, сам того не желая

Фото: Alex Brandon / AP Американский юрист Дэвид Вайс нанес ущерб семье Байден, возможно, сам того не желая

Фото: Alex Brandon / AP

7 ноября Дэвид Вайс выступал перед членами юридического комитета Палаты представителей Конгресса. Сам факт слушаний наделал шума в Вашингтоне: специальных прокуроров крайне редко вызывают для дачи показаний в Конгрессе, особенно если речь идет о продолжающемся расследовании. Слушания были закрытыми. Но из данных СМИ ясно, что республиканское большинство комитета (эта партия контролирует Палату представителей и, следовательно, все ее комитеты) превратило их в допрос человека, которого чуть ли не обвиняет в предательстве.

Вайсу вменяли в вину то, что расследование продвигается необыкновенно медленно, что никаких реальных результатов не видно и что спецпрокурор, похоже, проявляет явную мягкость к президентскому сыну или даже выполняет волю Белого дома.

Заявление самого Вайса о том, что все решения принимает он сам, но не в «вакууме, а… в соответствии с федеральными законами», республиканцев не успокоило.

Они не скрывали разочарования в том, что прокурор, которого на должность назначил сам Дональд Трамп и который, кажется, демонстрировал свою очевидную готовность преследовать Байденов и их сторонников, вдруг оказался почти предателем.

«Важно то, что у него нет объяснений (по поводу принимаемых им решений.— “Ъ”)… Это отсутствие информации заставляет нас задуматься… не находится ли он под влиянием… других»,— резюмировал мнение однопартийцев конгрессмен Даррел Исса.

Однако претензии республиканцев к Вайсу несправедливы. Сам Вайс очевидным образом тяготится своим положением преследователя Байденов и демонстративно делает только то, что на его месте сделал бы любой ответственный прокурор, которым он, собственно, и является.

Сын, не ответивший за отца

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын президента США Джо Байдена Хантер стал фигурантом нескольких уголовных дел, чем обрушил рейтинги отца, собирающегося баллотироваться на второй срок

Фото: Julio Cortez / AP Сын президента США Джо Байдена Хантер стал фигурантом нескольких уголовных дел, чем обрушил рейтинги отца, собирающегося баллотироваться на второй срок

Фото: Julio Cortez / AP

Происхождение Дэвида Вайса не слишком типично для юриста, считающегося безусловно честным и ответственным. Его отец — бывший работник Налоговой службы США, осужденный за взяточничество. Суд над Майером Вайсом случился в 1985 году и закончился вынесением четырехлетнего тюремного приговора и присуждением крупного штрафа.

Касался он только одного эпизода получения взятки, однако мало кто сомневается в том, что это был не единственный случай. Более того, как позже утверждали журналисты, обучение Дэвида Вайса было оплачено «грязными» деньгами. А образование уроженец одного из самых престижных пригородов Филадельфии получил очень хорошее.

Сначала была средняя школа, одна из лучших в округе (в ней, кстати, учился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху). Потом — Университет Вашингтона в Сент-Луисе. Он не на слуху, не входит в Лигу плюща, но считается одним из лучших частных университетов США. А продолжил образование Вайс в весьма престижном частном Университете Уайднера, точнее, в его юридической школе в Делавэре.

Получение докторской степени Дэвида как раз совпало по времени с выдвижением обвинений против его отца.

Дэвид не стал возвращаться в Филадельфию. Он устроился клерком к одному из членов верховного суда штата, что не очень характерно для докторов юриспруденции: обычно такого рода практику проходят после магистратуры. Двух лет практики у ничем не примечательного судьи Эндрю Кристи хватило для того, чтобы обзавестись необходимыми связями и поступить на государственную службу.

В 1986 году Дэвид Вайс стал заместителем федерального прокурора по округу Делавэр. За три года пребывания в должности Вайс, по словам его коллег, зарекомендовал себя необычайно трудолюбивым и дотошным прокурором. Его уважали, любили, но не восхищались. Да и он сам, как говорят знавшие его люди, считал, что его главное дело впереди.

Настоящий охотник за преступниками

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сестра Энн Мари Фэйхи Кэтлин Фэйхи-Хози и ее адвокат Дэвид Вайс отвечают на вопросы журналистов перед началом предварительных слушаний в суде в 1996 году

Фото: Barbara L. / Reuters Сестра Энн Мари Фэйхи Кэтлин Фэйхи-Хози и ее адвокат Дэвид Вайс отвечают на вопросы журналистов перед началом предварительных слушаний в суде в 1996 году

Фото: Barbara L. / Reuters

Известности и даже некоторой славы Вайс достиг, однако, не на государственной службе, с которой он ушел в 1989 году, занявшись частной практикой. Обстоятельства были самые что ни на есть трагические.

В 1996 году Делавэр потрясло исчезновение Энн Мари Фэйхи, молодой женщины, работавшей личным секретарем губернатора штата. Дело казалось необыкновенно запутанным. 30-летняя Энн Мари пропала вскоре после ужина со своим бывшим бойфрендом, а по совместительству еще и отпрыском одной из самых богатых семей штата и, кроме того, бывшим юрисконсультом губернатора Томасом Капано.

Семья женщины, тоже весьма богатая и влиятельная в штате, подозревала Капано в убийстве. Однако отсутствие тела, орудия убийства и видимого мотива мешало расследованию. Как мешал ему и статус главного подозреваемого: полиция штата явно опасалась близко подходить к Капано. Когда стало совершенно очевидным, что полицейское расследование зашло в тупик, семья Фэйхи наняла Вайса в качестве адвоката.

Вайс убедил своих бывших коллег из прокуратуры взять расследование на себя, предлагая свою помощь в качестве едва ли не дознавателя. Федеральные власти занялись расследованием. Ни тела, ни орудия убийства так и не было найдено.

Тем не менее (и это сейчас работавшие над делом сотрудники прокуратуры США с готовностью признают) упорство и безусловный талант Вайса помогли собрать такое количество косвенных улик, что Копано частично покаялся.

Он продолжал утверждать, что не убивал женщину, однако признался, что избавился от ее тела, выбросив его в океан.

Затем Вайс принял участие в написании обвинительного заключения. Настолько безукоризненного, что присяжные не слишком долго совещались, прежде чем единогласно вынести в 1999 году вердикт о виновности подсудимого.

Дело Фэйхи стало известно всей стране. О нем на первых полосах писали не только местные, но и национальные газеты. Вайс продолжил заниматься частной практикой, однако известность очень помогла его карьере. И когда в 2007 году он решил вернуться на государственную службу, то ушел на нее уже с поста вице-президента одной из ведущих юридических фирм штата.

Вайс стал первым заместителем федерального прокурора штата Делавэр. А когда место его начальника освободилось, Вайс стал временным исполняющим его обязанности. В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп официально утвердил его в должности федерального прокурора штата.

И не друг Байденов, и не враг, а так

Говоря о Вайсе тогда, Трамп отмечал, что вновь назначенный федеральный прокурор штата «разделяет приверженность президента мечте сделать Америку снова безопасной». Казалось, что у президента есть все основания считать Вайса «своим». Вайс — республиканец. Он уже сталкивался с Байденами в суде, отправив одного из финансовых спонсоров Джо Байдена в тюрьму за нарушение правил финансирования предвыборных кампаний.

Никто не говорит об этом в открытую, но вполне возможно, что своим назначением на должность федерального прокурора Делавэра Вайс был обязан именно планам республиканцев в отношении проживавшего в штате Хантера Байдена, о котором тогда ходили отнюдь не беспочвенные подозрения в нарушении федеральных законов. Расследовать такого рода подозрения — прямая обязанность федерального прокурора штата. Хочет он того или нет.

Делом Хантера Байдена Вайс занялся в конце 2018 года. Поначалу оно касалось обвинений в возможном отмывании денег. Федеральное бюро расследований, начавшее дело, однако, не смогло найти достаточных доказательств для привлечения Хантера Байдена к суду. Тогда федеральная прокуратура, а именно Дэвид Вайс, занялась налоговыми делами президентского сына и в этом преуспела куда больше.

К 2022 году Вайс собрал достаточно доказательств для того, чтобы предъявить Хантеру Байдену обвинения в нарушении налогового законодательства и — в качестве вишенки на торте — в нарушении правил приобретения огнестрельного оружия. Последнее преступление звучит не слишком серьезно, зато карается десятилетним тюремным заключением.

И тут произошло событие, разозлившее и Трампа (от него последовал шквал возмущенных твитов), и прочих республиканцев. Вместо того чтобы предъявить эти обвинения, Вайс предложил адвокатам Хантера Байдена сделку: признать вину до суда в обмен на необычайно мягкий для таких преступлений приговор — условный срок вместо реального.

Очень странное предложение, если смотреть на Вайса как на трамписта. Но вполне закономерное, учитывая характер преступлений, для обычного, не преследующего никаких политических целей федерального прокурора, не желающего тратить время и деньги на процесс с неопределенным финалом.

Соглашения об условиях сделки стороны достигли в июне 2023 года. В соответствии с правилами одновременно Хантеру Байдену были предъявлены официальные обвинения. Как говорилось в заявлении Вайса, это не означало, что следствие в отношении Байдена-младшего прекратится вовсе. В подробности он не вдавался, но, судя по всему, речь шла о зарубежной деятельности президентского сына, которая могла рассматриваться как нарушение законодательства о регистрации в качестве иностранного агента.

Однако сделки не произошло. Ее условия не понравились судье (по закону любая судебная сделка должна утверждаться судом), которая ее отменила.

И тут произошло еще одно событие, очень не понравившееся республиканцам, но вполне естественное для прокурора, желающего вести дело по своим правилам.

Вайс запросил у министра юстиции США статус специального прокурора по делу Хантера Байдена. Речь шла не просто о повышении. Статус позволял продолжать расследование, заметно снижая возможность давления на Вайса — как политического, так и государственного. Это было то самое требование права принимать свои собственные решения, о котором на минувшей неделе Вайс говорил конгрессменам.

Вайс очевидно хотел, чтобы суд над Хантером Байденом если и начался, то в то время и по тем правилам, которые устанавливает он. Просьба, несмотря на громкие протесты ведущих политиков-республиканцев, в том числе и самого Дональда Трампа, была удовлетворена министром юстиции, и 11 августа о назначении Дэвида Вайса спецпрокурором по делу Хантера Байдена было официально объявлено.

В сентябре федеральное большое жюри в Делавэре официально предъявило Хантеру Байдену обвинения в нарушении правил покупки огнестрельного оружия, фактически повторив часть обвинений, которые еще летом были предъявлены федеральной прокуратурой. Но теперь это уже не очень важно. Крайне редко бывает так, что суды начинают рассматривать дело, которое все еще расследуется специальным прокурором.

Впрочем, говорят многие эксперты, желание спецпрокурора Вайса держаться подальше от политики и поближе к букве и духу закона, скорее всего, уже не имеет особого значения. Ущерб семье Байден Дэвид Вайс нанес, возможно сам того не желая. И даже не передача дела в суд, а сам факт продолжения расследования в отношении сына президента никак не помогает все менее очевидным надеждам на то, что Джо Байден останется в Белом доме после следующих выборов.

А Дэвид Вайс останется в памяти не как человек, осудивший убийцу без трупа и орудия убийства, а именно как палач администрации Байдена. Пусть и невольный.

Виктор Бук