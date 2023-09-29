Как «Байден» из фамилии превратился в бренд

Многолетняя успешная карьера Джо Байдена, прошедшего путь от сенатора от штата Делавэр до президента Соединенных Штатов, активно использовалась его ближайшими родственниками для строительства своих бизнес-структур. Об этом сообщает The Wall Street Journal в расследовании, основанном на «интервью и публичных данных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Джо Байден (слева) с сыном Хантером. 1988 год

Фото: Adele Starr / AP Сенатор Джо Байден (слева) с сыном Хантером. 1988 год

Фото: Adele Starr / AP

Чаще всего разговоры о привлечении имени президента США к своему бизнесу касаются его сына, Хантера. Именно его деятельность сейчас рассматривается и правоохранительными органами, и республиканскими членами Палаты представителей, которые посчитали ее даже поводом для того, чтобы попытаться отстранить Джо Байдена от власти. Тем не менее, утверждает The Wall Street Journal, капитализацией репутации и положения в обществе Джо Байдена занимались и два его младших брата — Джеймс и Фрэнсис.

По словам авторов расследования, они не нашли никаких свидетельств того, что сам президент Соединенных Штатов был хоть как-то материально заинтересован в деятельности компаний своих родственников или играл в такой деятельности хоть какую-то активную роль.

Как отмечают авторы расследования, одним из самых простых и невинных способов, которые активно применяли родственники Джо Байдена, заключался в регулярных звонках во время своих деловых переговоров.

Напомним, что до того, как стать вице-президентом, а потом и президентом, господин Байден 36 лет представлял Делавэр в Сенате США, что само по себе делало его одним из самых влиятельных политиков в Вашингтоне.

Телефонные звонки, как говорят собеседники газеты, почти всегда ограничивались разговорами на сугубо личные темы: Джо Байден всегда был человеком, для которого семья играет едва ли не важнейшую роль. По словам официальных представителей Белого дома, президент и сейчас часто звонит своим близким, просто чтобы убедиться в том, что с ними все в порядке. Однако для участников переговоров подобные звонки несли, по словам многих очевидцев, вполне определенный смысл. Они подчеркивали не только близость родственников Джо Байдена к власти, но и то, насколько легок их доступ к сенатору/вице-президенту/президенту.

Договоренности, которые заключались родственниками нынешнего президента США, однако, не всегда были успешными, и тогда партнеры Байденов самыми разными способами, вплоть до судебных исков, выражали свое разочарование тем, что имя Джо Байдена никак им не помогло.

В частности, Джеймс Байден оказался ответчиком по как минимум двум искам. В одном случае, который касался некоторой компании в области здравоохранения, ответчик якобы дал понять, что добрые отношения его брата с профсоюзами и государственными органами помогут развитию компании. Этого, однако, не произошло. Второй случай касался компании, намеревавшейся получить государственный заказ на постройку 100 тыс. домов в Ираке в бытность Джо Байдена вице-президентом США. И здесь Джеймса Байдена ждала неудача и судебный иск.

Кроме звонков, разумеется, были и другие способы. Простое упоминание имени Джо Байдена помогало. По словам одного из собеседников The Wall Street Journal, финансиста Чарльза Провини, Джеймс и Хантер Байдены активно пользовались именем брата и отца для продвижения своего хедж-фонда Paradigm Global Adsvisers. «Их история заключалась в том, что у них были связи с различными профсоюзами и они могли предположить, что им удастся заполучить профсоюзное финансирование для своего фонда»,— вспоминает господин Провини. По его словам, дядя и племянник не скрывали, что эта их возможность напрямую связана с политической деятельностью Джо Байдена. Позже господин Провини подал иск к хедж-фонду, заявляя, что тот должен ему $1 млн за свои услуги. Иск был отклонен по формальным обстоятельствам.

Господин Провини, кажется, наиболее откровенно и подробно рассказал о том, как чувствовали себя партнеры Байденов во время неожиданных звонков или упоминаний имени Джо Байдена. «Наверное, временами я был, можно сказать, потрясен близостью к звездам»,— вспоминает он и говорит, что иногда сам участвовал в телефонных разговорах, когда Джо Байден звонил брату.

Виктор Бук