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Областной суд оставил в силе приговор, вынесенный депутату гордумы Ульяновска

В пятницу Ульяновский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката и кассационное представление облпрокуратуры, оставил без изменения приговор, вынесенный Ленинским районным судом депутату гордумы Ульяновска Антону Антипову.

В августе этого года райсуд признал Антона Антипова виновным в покушении на мошенничество с причинением гражданину значительного ущерба (ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.2 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозило Антону Антипову по вменяемым статьям — четыре года лишения свободы (при покушении — две трети от максимального срока). Райсуд приговорил депутата к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Антон Антипов был избран в гордуму от партии «Единая Россия», в 2020 году возглавил партийную фракцию, но в сентябре 2021 года был смещен с этого поста, после чего покинул ряды партии. Работал советником главы регионального агентства Госстройнадзора.

Как звучало в обвинительном заключении, Антон Антипов летом 2022 года предложил главе дорожного хозяйства Ульяновска Валерию Художидкову за 150 тыс. руб. урегулировать вопрос о привлечении к ответственности руководителя управления, а летом 2021 года предложил предпринимателю Евгению Февралеву за 500 тыс. руб. урегулировать вопрос со сносом его кафе «Купола».

Антон Антипов вину не признал. Защита настаивала на полной невиновности депутата, в апелляционной жалобе просила отменить приговор и оправдать подзащитного. Обвинение настаивало на более жестком наказании и в кассационном представлении просило назначить наказание — четыре года лишения свободы в колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах власти на полтора года.

С момента вынесения решения облсуда приговор вступил в законную силу. Гособвинитель Игорь Рябов сказал «Ъ», что решение о направлении кассационного представления будет приниматься после изучения полного теста решения облсуда.

Несмотря на то, что до окончания срока отбытия наказания (с учетом нахождения обвиняемого в СИЗО) осталось, вероятно, около двух месяцев, адвокат осужденного Олег Максимов отмечает, что решение облсуда «обязательно будет обжаловано в кассационной инстанции, это вопрос принципиальный». «Нельзя выносить приговор только по рапорту оперативного сотрудника. Будем идти до конца», — сказал адвокат.

Как пояснили в гордуме, с момента вступления в силу приговора депутатские полномочия Антона Антипова считаются прекращенными.

Сергей Титов, Ульяновск

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