Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акции Diageo упали на 16% после ухудшения прогноза по прибыли

10 ноября крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo заявил, что ожидает ухудшения финансовых показателей в первом полугодии 2024 финансового года. Акции компании на Лондонской бирже упали почти на 16%.

Diageo теперь ожидает замедления роста органической операционной прибыли в первом полугодии 2024-го в сравнении с тем же периодом 2023 года. Это связано в первую очередь с плохими прогнозами в отношении Латинской Америки: ожидается, что чистые органические продажи тут снизятся на 20%. На этот регион приходится 11% продаж Diageo. «Макроэкономическое давление в регионе ведет к снижению потребления и переходу потребителей на более дешевые товары»,— отмечают в компании. В остальных регионах Diageo прогнозирует рост продаж.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...