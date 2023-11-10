Акции Diageo упали на 16% после ухудшения прогноза по прибыли

10 ноября крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo заявил, что ожидает ухудшения финансовых показателей в первом полугодии 2024 финансового года. Акции компании на Лондонской бирже упали почти на 16%.

Diageo теперь ожидает замедления роста органической операционной прибыли в первом полугодии 2024-го в сравнении с тем же периодом 2023 года. Это связано в первую очередь с плохими прогнозами в отношении Латинской Америки: ожидается, что чистые органические продажи тут снизятся на 20%. На этот регион приходится 11% продаж Diageo. «Макроэкономическое давление в регионе ведет к снижению потребления и переходу потребителей на более дешевые товары»,— отмечают в компании. В остальных регионах Diageo прогнозирует рост продаж.

Яна Рождественская