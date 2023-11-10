Кингисеппский завод изготовил модельную оснастку для НПК «Морсвязьавтоматика»

Кингисеппский машиностроительный завод изготовил модельную оснастку для ряда изделий судового электрооборудования.

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Как сообщили на предприятии, заказчиком продукции стало петербургское НПК «Морсвязьавтоматика». Отмечается, что в изделиях большое количество формообразующих элементов. «Благодаря современному оснащению нашего модельного производства удалось с высокой точностью выполнить сложную геометрию литейной оснастки в кратчайшие сроки»,— говорится в сообщении КМЗ.

НПК МСА — крупный игрок на российском рынке оборудования связи и навигации. Компания специализируется на разработке и производстве судовой и общепромышленной электронной техники, корпусов электрощитов и других металлоконструкций, пультовых консолей, систем климатического и холодильного оборудования, модульных систем накопления и хранения электроэнергии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на базе производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» в Невском районе Санкт-Петербурга запустили выпуск арматуры, которая способна выдерживать экстремальные температуры.

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