Завод в Петербурге запустил выпуск арматуры, устойчивой к экстремальным температурам

На базе производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в Невском районе Санкт-Петербурга запустили выпуск арматуры, которая способна выдерживать экстремальные температуры, сообщает «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на гендиректора предприятия Виктор Бондаренко.

Юридическим лицом завода выступило ООО «КМЗ Спецарматура». Почти третью пакета долей владеет топ-менеджер холдинга КМЗ Дарья Павлова. Она возглавляет три его «дочки»: «КМЗ-Инжиниринг», «Юнион» и «Назия». Объем инвестиций в производство составил порядка 2 млрд рублей. Средства пошли на покупку технологии у одной из стран Европейского союза, а также на приобретение станочного парка и обучение сотрудников.

На базе завода будут выпускать шаровые краны, которые задействуются в нефтеперерабатывающих заводах, нефте- и газодобывающих платформах, осуществляющие свою деятельность в условиях крайнего севера. Эти детали способны выдерживать температуры от -196 градусов до +1100 градусов. В компании планируют ежегодно выпускать примерно 6000 единиц арматуры.

Ранее сообщалось, что у завода «Балтийский солод» сменился владелец. Предприятие купил «Грейнрус».

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