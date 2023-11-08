Правозащитница подтвердила помилование осужденного за убийство Веры Пехтелевой

Владислава Канюса, приговоренного к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой в 2020 году, помиловали по указу президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Ростовской области, которое опубликовала правозащитница Алена Попова (признана иностранным агентом) в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Канюс в 2020 году

Фото: страница Владислава Канюса в vk.com Владислав Канюс в 2020 году

Фото: страница Владислава Канюса в vk.com

Прокуратура направила документ о помиловании Владислава Канюса 3 ноября в ответ на запрос родителей убитой студентки. В июне ее мать сообщала, что Канюс публикует в соцсетях фотографии «в камуфляже, с оружием в руках». Алена Попова утверждала, что он находится в зоне спецоперации на Украине.

Во ФСИН на запросы родителей тогда ответили, что мужчина «убыл в распоряжение» Главного управления ведомства по Ростовской области 28 апреля. Указ Владимира Путина о помиловании датирован 27 апреля 2023 года. В сентябре Алена Попова заявила, что Владислав Канюс вышел на свободу и «постит фотографии с похода на шашлыки».

14 января 2020 года 23-летняя Вера Пехтелева поехала к Владиславу Канюсу, чтобы забрать вещи после их расставания. Спустя несколько часов ее отец и брат взломали дверь квартиры и обнаружили тело девушки. Согласно данным правоохранительных органов, Вере Пехтеловой нанесли более 100 телесных повреждений, а затем ее задушили шнуром от утюга.

28 июля Кемеровский областной суд приговорил Владислава Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина вину не признал и сотрудничать со следствием отказался. Также суд назначил условные сроки пятерым полицейским по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), поскольку они не приехали после вызова соседей, услышавших крики Веры Пехтелевой.

Лусине Баласян