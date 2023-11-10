Украина впервые опередила Россию по объему торговли с Германией

Восточный комитет немецкой экономики сообщил, что Украина по итогам сентября 2023 года впервые в истории обошла Россию по объему товарооборота с ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kravchenko / AP Фото: Andrew Kravchenko / AP

Согласно отчету комитета (.pdf), Украина заняла в списке крупнейших торговых партнеров Германии восьмое место, Россия оказалась на девятой строчке. Товарооборот Украины с ФРГ за сентябрь составил €840 млн, тогда как объем торговли с Россией в том же месяце оказался на €30 млн меньше.

Первое место в списке главных торговых партнеров ФРГ заняла Польша, второе — Чехия, третье — Венгрия, далее следуют Румыния, Словакия, Словения и Болгария.

По словам главы Восточного комитета немецкой экономики Катрины Клаас-Мюльхойзер, ФРГ намерена наращивать объем товарооборота со всеми своими партнерами. Для этого необходимо «последовательно устранять внешнеэкономические препятствия и не создавать новых», подчеркнула она. «В частности, необходимо обеспечить открытость границ для перемещения товаров. В связи с этим мы крайне обеспокоены длительным временем ожидания грузовиков на польско-украинской границе и недавними блокадами со стороны польских перевозчиков»,— добавила руководитель комитета.

Восточный комитет экономики ФРГ является одним из крупнейших бизнес-объединений страны. Он был основан в 1952 году как коллективный орган ряда ключевых предпринимательских союзов Германии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 немецких бизнес-структур, прежде всего, среднего бизнеса.

Александр Кислов