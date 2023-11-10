В ОЭЗ «Центр» под Воронежем запустят таможенный терминал за 366 млн рублей

1 декабря в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем запустят таможенный терминал площадью около 1,8 тыс. кв. м и стоимостью свыше 366 млн руб. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего осмотра объекта губернатором Александром Гусевым.

В правительстве региона сообщили «Ъ-Черноземье», что проект реализован с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Власти рассчитывают, что благодаря терминалу у резидентов ОЭЗ снизится себестоимость товаров и услуг и упростятся логистические цепочки.

По словам Александра Гусева, за этот объект региональные власти «долго бились»: «Все сделано по высоким таможенным стандартам». Гендиректор управляющей компании ОЭЗ АО «Воронежская индустриальная корпорация» Сергей Юсупов подчеркнул, что через терминал на льготных условиях сможет импортироваться оборудование для проектов резидентов — преимущественно из Китая.

На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, который позволяет компаниям получить нулевую ставку на таможенные платежи и нулевой НДС на ввоз товаров. Сейчас в особой экономической зоне числится 12 резидентов с заявленным объемом инвестиций 33,6 млрд руб. и предполагаемым созданием 3,13 тыс. рабочих мест.

Олег Мухин

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