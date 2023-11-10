Пермяки фиксируют сильное обмеление Камы

Жители Чайковского обратили внимание на обмеление реки Камы. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь с огоньком».

Летом 2023 года на Каме в Перми был зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Об этом сообщал «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В частности, на 14 августа приток в Камском водохранилище снизился до 540 куб. м/с, что значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов. Господин Шихов рассказывал, что к рекордному маловодью в этом году привела продолжающаяся три года подряд засуха: в 2021 году на юге региона была зафиксирована очень засушливая погода, затем в июле, августе и осенью прошлого года отмечалось малое количество осадков. В этом году даже обильные дожди в июле по северу и востоку Пермского края не смогли повлиять на увеличение потока воды.

В августе в Добрянском округе были отменены все рейсы парома СП-2 по маршруту Добрянка — Сенькино — Добрянка. Отмена была вызвана обмелением реки из-за жаркой погоды. Глубина Камского водохранилища непосредственно у причала села Сенькино ниже, чем у причала в деревне Лябово, что вызывало угрозу для судоходства.