WP: высокопоставленные военные ВСУ погибли в Запорожье в результате удара РФ

Высокопоставленные офицеры вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в ходе награждения в подконтрольной Украине части Запорожской области после ракетного удара РФ, сообщает The Washington Post (WP). Инцидент произошел в прошлую пятницу, 3 ноября.

Издание пишет, что бойцы 128-й горно-штурмовой бригады Украины собрались на церемонию награждения «недалеко от линии фронта в юго-восточном районе Запорожья». Утверждается, что украинские чиновники поддержали проведение награждения «для поддержания боевого духа среди измученных солдат».

По данным WP, «в результате российского ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат», в том числе несколько высокопоставленных офицеров ВСУ, среди которых были «лучшие воины бригады». Многие из них во время церемонии сняли шлемы и получили травмы головы. Один из неназванных членов бригады заявил о 21 жертвах удара. Кроме того, «десятки военных были ранены», их точное число не приводится.

Газета уточняет, что обычно на таких церемониях присутствуют около 30 человек, а само мероприятие проводят «в хорошо защищенном бункере или траншее». Но пятничная церемония проводилась на открытой местности, и в ней приняли участие около 100 человек. «В списке (на получение медалей.— "Ъ") было 43 человека. На деле людей приехало гораздо больше, потому что их нужно было перевезти туда, а машин было около 20»,— рассказал один из военнослужащих.

По словам членов бригады, главный вопрос заключается в том, как российские военные узнали, куда наносить удар. «Пока неясно, что именно произошло — то ли местные жители позвонили и сообщили, что собралась куча людей, то ли произошла утечка информации из внутренних штабов бригад»,— рассказал неназванный член бригады. Другой собеседник WP уточнил, что «все злятся на командование», и назвал произошедшее «глупостью военного руководства».

Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни неоднократно упоминал об ударе по месту проведения церемонии, отмечая, что это была «трагедия, которой можно было избежать». В понедельник, 6 ноября, он заявил, что командир бригады Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время расследования. Господин Зеленский пообещал, что будет выяснено, «кто именно нарушил правила безопасности людей в зоне, доступной для воздушной разведки противника».

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров 5 ноября подтвердил наличие погибших среди бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ, но не уточнил их число. «Украинская правда» со ссылкой на источник в МВД писала, что погибли 20 человек.

Лаура Кеффер