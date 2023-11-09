Forbes назвал Медведева самым привлекательным спортсменом для рекламодателей
Издание Forbes Russia представило рейтинг ценности персональных брендов 30 российских спортсменов по степени их привлекательности для рекламодателей. Его возглавил теннисист Даниил Медведев, второе место заняла фигуристка Александра Трусова, третье — хоккеист Александр Овечкин.
Участники рейтинга сравнивались по нескольким параметрам: количество упоминаний в российских СМИ — 20%, популярность в социальных сетях — 40%, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности личного бренда спортсмена — 40%. Данные рассчитаны за январь—сентябрь текущего года.
В топ-10 также вошли: футболист Артем Дзюба, теннисист Андрей Рублев, фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева, боец MMA Ислам Махачев.