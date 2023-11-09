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Forbes назвал Медведева самым привлекательным спортсменом для рекламодателей

Издание Forbes Russia представило рейтинг ценности персональных брендов 30 российских спортсменов по степени их привлекательности для рекламодателей. Его возглавил теннисист Даниил Медведев, второе место заняла фигуристка Александра Трусова, третье — хоккеист Александр Овечкин.

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Даниил Медведев

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александра Трусова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Александр Овечкин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники рейтинга сравнивались по нескольким параметрам: количество упоминаний в российских СМИ — 20%, популярность в социальных сетях — 40%, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности личного бренда спортсмена — 40%. Данные рассчитаны за январь—сентябрь текущего года.

В топ-10 также вошли: футболист Артем Дзюба, теннисист Андрей Рублев, фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева, боец MMA Ислам Махачев.

Лусине Баласян

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