Генеральным директором «СПБ Биржи» назначен Евгений Сердюков

Новым генеральным директором ПАО «СПБ Биржа» назначен бывший заместитель руководителя торговой площадки Евгений Сердюков. Он сменит на этом посту Романа Горюнова, который выходит и из состава Совета директоров «СПБ Биржи».

Как уточняется в сообщении биржи, господин Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача «СПБ Биржи» — обеспечить доступ инвесторам к активам.

Сам Евгений Сердюков, комментируя свое назначение, отметил, что после решения первоочередной задачи «СПБ Биржа» будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, «сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «СПБ Биржа» приостановила торги иностранными акциями минимум на неделю для проведения комплаенс-процедур.

Также во вторник, 7 ноября, стало известно, что пост президента АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» занял бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев.

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