Рок спустили в переход

В Екатеринбурге к 300-летию города открыли обновленный переход Виктора Цоя на Плотинке с арт-объектами художников фестиваля «Стенограффия». В работе «Эта музыка будет вечной» авторы сохранили образ Виктора Цоя и наполнили пространство отсылками к группам Свердловского рок-клуба — Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации», «Чайф» и другим. Как заявил на открытии «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, в переходе планируют открыть сувенирный магазин «Урфин Джюс».



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Обновленный подземный переход в центре города на Плотинке открыли преддверии 300-летия Екатеринбурга и на следующий день после годовщины гибели музыканта Виктора Цоя. Много лет переход называли в его честь, здесь были настенные портреты музыканта, но со временем они потеряли первоначальный облик и стали разрушаться, поэтому мэрией было принято решение визуально изменить площадку.

Переход закрыли на реставрацию 14 июля. За месяц там отремонтировали стены, создали муралы и светоконструкции с известными цитатами из культовых песен групп Свердловского рок-клуба: «Агата Кристи», «Чайф», Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации», «Урфин Джюс» и других. Преображением перехода занимались художники Андрей Колоколов (SPEKTR), команда Hot Singles in Your Area и Алексей Грабилин. «Вчера была скорбная дата — 33 года назад ушел от нас Виктор Цой, и память об этом уникальном человеке как раз сохранялась в этом подземном переходе. Здесь всегда выступали уличные музыканты. Наверное, песни Цоя будут живы еще очень много лет, я сам очень люблю его творчество, практически все его песни знаю»,— рассказал на открытии мэр города Алексей Орлов.

«Мы постарались восстановить максимум изображений, которые были в переходе раньше, например, народные портреты Виктора Цоя»,— отметил Андрей Колоколов. Также от прошлого облика перехода осталась цитата из «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Переход на Плотинке был создан компанией «Атомстройкомплекс» в 1998 году к 275-летию Екатеринбурга. В 2012 году его разрисовали граффити к 50-летию рок-музыканта Виктора Цоя. В этом году компания также выступила партнером реконструкции. Заказчиком работ стала Главархитектура администрации Екатеринбурга. Общая композиция поверхностей стен перехода и лестничных спусков составила 1027,68 кв.м. Работы обошлись в 8 млн руб.

Художники фестиваля «Стенограффия» нанесли новые образы музыкантов, сюжеты песен, а также изображения, основанные на реальных историях, рассказанных участниками рок-групп. Художники нанесли реалистичные изображения и иллюстрации, диджитал-отсылки и 3D-изображения. Как рассказали авторы, им было важно вызвать у зрителя ощущение ностальгии через сложные многоуровневые образы. Например, они нанесли на стены изображения кассеты VHS, старого проигрывателя, усилителя звука.

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Некоторые арт-объекты повествуют о реальных случаях из жизни музыкантов. Например, истории о том, как Владимир Бегунов («Чайф»), работая полицейским, задержал Вячеслава Бутусова (Nautilus Pompilius). История Олега Гененфельда («Смысловые галлюцинации»), решившего стать музыкантом после прослушивания кассет уральских рок-групп также нашла отражение в арт-объекте.

«До того как я попал в “Смысловые галлюцинации”, я не был поэтом, просто любил рок-музыку. Очень удивился, когда узнал, что все мои любимые группы из Свердловска»,— рассказал на открытии перехода Олег Гененфельд.

Также авторы отразили в работе реальные исторические события. В эскизе «Вниз по течению» Алексей Грабилин показал не просто направление реки Исеть — художник отсылает к открытию метрополитена в 1991 году в Екатеринбурге (образ основан на цитате из песни Насти Полевой на слова поэта Ильи Кормильцева). В этот же год закрылся Свердловский рок-клуб.

Команда SPEKTR изобразила на стенах перехода портреты музыкантов: Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», Владимира Шахрина в кадре из знаменитого клипа «Рок-н-ролл этой ночи», «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина с ярко-синим фильтром в диджитал-эстетике. «Эта уникальная фотография, которой нет даже в моем архиве. Она связана с тем, что тогда я очень любил Леннона, хотел иметь к нему хоть какое-то отношение, носил такие очки»,— рассказал Александр Пантыкин на открытии. Он также заявил, что в переходе планируют открыть небольшой сувенирный магазин «Урфин Джус».

На потолке перехода в виде световых конструкций художники расположили цитаты из известных песен «Кино» и уральских групп. Например, сейчас там есть цитата: «В темном небе кометы светятся, космонавтам такое нравится» из песни «Звезды 3000» группы «Смысловые галлюцинации». «Вдохновение разбудило меня в три часа ночи и сказало: “Записывай”. Это был 1995 год»,— рассказал историю написания этой песни Олег Гененфельд.

Ева Коршунова