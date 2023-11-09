Суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело против сотрудников автосалонов с 233 потерпевшими

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении 11 работников автосалонов «Ростов Автоцентр» и «Модуль». Их обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничествах с автокредитами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным региональной прокуратуры, с ноября 2019 по сентябрь 2020 года работники салонов похитили более 57 млн руб. у 233 потерпевших. В частности, злоумышленники сообщали покупателям ложные сведения о технических характеристиках и реальной стоимости транспортных средств, а также заставляли клиентов покупать машины в кредит по завышенным ценам.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону