В долгий ящик

Пермские девелоперы столк­нулись с претензиями краевой инспекции госстройнадзора, которая не дает строить кладовые в жилых домах выше первого этажа. По данным «Ъ-Прикамье», компании, разместившие кладовые выше первого этажа в новостройках, не могут ввести их в экс­плуатацию. Аналогичное предостережение инспекции по кладовым в ЖК «Ближе» пытается оспорить в суде крупный пермский застройщик ПЗСП. В инспекции объясняют свои требования возможными нарушениями обязательных противопожарных требований. Эксперты говорят, что споры между застройщиками и контролирующими органами из-за размещения кладовок не распространены. Законодательство не закрепляет уточнение об устройстве кладовых выше первого этажа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Застройщик ПЗСП инициировал судебное разбирательство с региональной инспекцией госстройнадзора из-за проблем с возведением ЖК в Кондратово. В картотеке Арбитражного суда Пермского края указано, что компании группы ООО СЗ «ПЗСП-Кондратово» и ООО СЗ «ПЗСП-Водопроводная» 20 октября подали исковые заявления в суд к госстройнадзору. Общества оспаривают предостережения, поданные инспекцией в сентябре. В материалах дела суть требований пока не раскрывается. В региональной инспекции госстройнадзора сообщили, что застройщик оспаривает выданное во время профилактического визита инспекцией предостережение о недопущении нарушений требований строительства. Предостережение, в частности, касается возможных нарушений противопожарных требований. «Действующее законодательство не предусматривает размещение на жилых этажах многоквартирного дома нежилых помещений для временного хранения вещей»,— заметили в инспекции.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ПЗСП, требования госстройнадзора касаются двух домов компании, строящихся в Кондратово (ул. Водопроводная, 6/1 и 6/2). «Предостережением предложено не заключать договоры долевого строительства для создания нежилых помещений (для временного хранения колясок, санок и велосипедов), расположенных выше первого этажа»,— отметили в ПЗСП. В компании считают эти ограничения необоснованными, так как помещения для временного хранения имущества жильцов не относятся к общему имуществу многоквартирного дома, а «представляют собой обособленные помещения для индивидуального использования и могут выступать объектом долевого строительства».

Согласно сайту ПЗСП, по ул. Водопроводной, 6/1 и 6/2 в Кондратово компания возводит ЖК «Ближе». Дома комплекса планируется сдать в конце 2024 и 2025 годов. Сейчас один из них построен на 30%, а другой — на 5%.

По данным «Ъ-Прикамье», подобный проект жилого дома с кладовыми на этажах был возведен одним из участников строительного рынка в Ижевске. При вводе объекта в экс­плуатацию замечаний у контролирующих органов не возникло.

В Перми с «кладовыми» проблемами столкнулись и другие девелоперы, среди них, например, ПМД и Nova. В ПМД не стали комментировать, имеются ли у госстройнадзора претензии к объектам компании. Информированный источник заметил, что ПМД построил кладовые в ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52), но из-за замечаний инспекции их стоимость пришлось вернуть покупателям и передать помещения в общедолевую собственность дома. Надзорный орган выдал такие рекомендации и по строящемуся ЖК «Грин Парк» (пр. Парковый, 56), там тоже запроектированы кладовые. Свою правоту при их размещении девелопер планирует отстаивать в суде.

В Nova подтвердили, что при строительстве ЖК Space (бульвар Гагарина, 67) и Nova City (ул. Беляева, 45) столкнулись с аналогичными проблемами. Оба комплекса уже введены в эксплуатацию. «Для того чтобы соблюсти обязательства перед дольщиками и завершить проект, мы были вынуждены исключить из проектной документации помещения для хранения. Для нас это стало болезненным и непростым решением, так как на момент возникновения проблемы все помещения были реализованы конечным покупателям. Но мы благодарны нашим клиентам за понимание»,— поделилась директор Nova Мария Ахметова. Девелоперу пришлось закрыть готовые кладовые в этих домах, теперь эти помещения не будут эксплуатироваться, добавили в компании.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что законодательство не закрепляет уточнение относительно возведения кладовых помещений выше первого этажа в жилых домах. Инспекция госстройнадзора в своих требованиях может ссылаться на смежные акты, говоря, что кладовое помещение может нарушать санитарные нормы и стандарты, в том числе правила противопожарной безопасности. Спор по такому вопросу возник впервые, говорит эксперт. «Проблему нельзя назвать широко распространенной. Безусловных оснований ограничивать постройку кладовой выше первого этажа не имеется, поэтому у других девелоперов при решении данного вопроса не возникало проблем»,— обращает внимание Мария Спиридонова.

Партнер, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко заметил, что у застройщика есть возможность доказать свою правоту в суде, например, ходатайствуя о проведении судебной экспертизы. «Но для оценки перспектив надо знать все претензии инспекции. Как правило, они связаны с комплексом нарушений, например, не только с размещением кладовок в определенном месте, но и с другими предполагаемыми инспекцией нарушениями. Если суд будет проигран застройщиком, он может скорректировать проект, например, изменив назначение помещений»,— подчеркнул господин Бабенко.

Евгения Ахмедова