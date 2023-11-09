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Коммерсантъ FM
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Путин: Россия и Казахстан увеличили расчеты в нацвалютах

Президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане сообщил, что использование нацвалют в торговле между странами «заметно расширилось». Президент также сообщил, что торговый оборот между Россией и Казахстаном с января по август вырос на 7%.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ

«При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях»,— сообщил Владимир Путин (цитата по ТАСС). По итогам прошлого года товарооборот с Казахстаном вырос на 10%, до $28,2 млрд.

Президент также затронул вопрос взаимных инвестиций. По его словам, объем российских капиталовложений в экономику Казахстана составляет чуть больше $17 млрд. Объем вложений Казахстана в российскую экономику — $4,6 млрд. Кроме того, в Казахстане действует 6 тыс. деловых структур с российским капиталом, а сумма реализуемых и планируемых к реализации совместных проектов оценивается в $36,5 млрд.

Сегодня, 9 ноября, президент Владимир Путин прибыл в Астану. В резиденции главы Казахстана «Акорда» он провел официальную встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Они обсуждали сотрудничество между странами, в основном в сфере сельского хозяйства.

Анастасия Ларина

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