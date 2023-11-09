Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин встретился с президентом Казахстана Токаевым в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию главы Казахстана в Астане «Акорда» на официальную встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это уже пятая встреча глав государств в 2023 году.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками и имеют огромные перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. По его словам, товарооборот сельхозпродукции в прошлом году вырос почти на четверть, до $3,6 млрд. Он также отметил, что на долю Казахстана и России приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищных и сенокосных угодий мира.

Президент Казахстана считает, что его страна не должна конкурировать с Россией на рынке удобрений в ЕАЭС. Он заявил, что странам важно координировать усилия в обеспечении продовольственной безопасности. Он предложил Владимиру Путину поработать над центрами агроинноваций.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о заметном расширении использования нацвалют в торговле с Казахстаном и Казахстаном. Он отметил, что торговые и инвестиционные обмены с Казахстаном в аграрной сфере «динамично растут» и что Россия и дальше будет снабжать Казахстан своей сельскохозяйственной продукцией.

Президенты поговорят с глазу на глаз, а также в расширенном формате — в составе делегаций. Также запланировано подписание документов. Кремль сообщал, что стороны будут обсуждать перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Кроме того, лидеры двух стран по видеосвязи примут участие в заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Форум посвящен развитию сельского хозяйства.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...