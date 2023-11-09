Путин встретился с президентом Казахстана Токаевым в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию главы Казахстана в Астане «Акорда» на официальную встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это уже пятая встреча глав государств в 2023 году.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками и имеют огромные перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. По его словам, товарооборот сельхозпродукции в прошлом году вырос почти на четверть, до $3,6 млрд. Он также отметил, что на долю Казахстана и России приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищных и сенокосных угодий мира.

Президент Казахстана считает, что его страна не должна конкурировать с Россией на рынке удобрений в ЕАЭС. Он заявил, что странам важно координировать усилия в обеспечении продовольственной безопасности. Он предложил Владимиру Путину поработать над центрами агроинноваций.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о заметном расширении использования нацвалют в торговле с Казахстаном и Казахстаном. Он отметил, что торговые и инвестиционные обмены с Казахстаном в аграрной сфере «динамично растут» и что Россия и дальше будет снабжать Казахстан своей сельскохозяйственной продукцией.

Президенты поговорят с глазу на глаз, а также в расширенном формате — в составе делегаций. Также запланировано подписание документов. Кремль сообщал, что стороны будут обсуждать перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Кроме того, лидеры двух стран по видеосвязи примут участие в заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Форум посвящен развитию сельского хозяйства.

Анастасия Ларина