Курьеры нарасхват

Бизнесу не хватает курьеров перед сезоном распродаж. Спрос на таких сотрудников с января по октябрь год к году вырос втрое, подсчитали в сервисе «Авито Работа». Особенно много вакансий появилось за второй осенний месяц. Их количество по сравнению с тем же периодом 2022-го увеличилось на треть, а среднее зарплатное предложение почти достигло 73 тыс. руб. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что перед масштабными распродажами спрос на курьеров растет уже несколько лет подряд. С подробностями — Григорий Колганов.

Я б в доставщики пошел, пусть меня... Хотя тут и учиться специально не надо. Больше 9 тыс. вакансий курьеров опубликовано на сайте HeadHunter. В Москве один из маркетплейсов пешим сотрудникам предлагает от 125 тыс. руб., а тем, кто на машине — в районе 250 тыс. руб. Крупный ритейлер привлекает ежемесячными выплатами до 140 тыс. руб.

Однако с учетом расходов на автомобиль и штрафов от работодателя в итоге зарплата не так хороша, рассказал “Ъ FM” столичный курьер Олег:

«Во-первых, мы работаем по 11-12 часов. Во-вторых, цена зависит от заказа. Кто-то получает за одну позицию 100 руб., а кто-то — 150-300 руб. Но важную роль играет и расстояние. Бензин, расходники и обслуживание машины никто не оплачивает, а в день курьер может проездить 100 км даже по одному району. Если человек работает условно 20 дней в месяц, то из суммы его дохода надо вычесть расходы на бензин, на обслуживание автомобиля, и в итоге останется около 50 тыс. руб.».

Активно поиском курьеров бизнес занялся в 2020-м, когда из-за пандемии большая часть россиян оказалась на самоизоляции. С тех пор спрос на доставщиков регулярно растет. В итоге компании вынуждены заметно повышать ставки таким сотрудникам, чтобы те не уходили к конкурентам или агрегаторам, говорит управляющий партнер «Тока Пицца» и соучредитель сети семейных кафе «Оранжевый экспресс» Роман Капустин:

«Зарплату курьерам за последние три месяца пришлось поднять более чем на 30%, потому что работать просто некому. Сейчас она составляет от 4 тыс. руб. за 12-часовую смену. За меньшие деньги никто оказывать такие услуги не хочет, а из-за оттока доставщиков пришлось сохранять штат и увеличивать гонорар. Пока на этом ограничились.

Что будет дальше, неизвестно, но, мне кажется, все станет еще хуже. Сейчас доставкой начнет заниматься практически каждый, кто хотя бы что-то продает. Придется сохранять то, что есть. Однако не каждый бизнес готов мириться с дефицитом и текучкой курьеров из-за растущего спроса на доставку. Склоняются к тому, чтобы начать пользоваться услугами агрегаторов».

Потому что, будучи в штате, эти специалисты, по сути, диктуют свои условия работодателю, говорит владелица ГК «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева:

«Если наша компания решит расширяться и выходить на онлайн-площадки, нам придется пользоваться уже общеизвестными сервисами доставки. Мы сталкиваемся и с такими ситуациями: например, курьер должен доставить объемный букет из редких цветов на машине, но он может из-за пробок решить пойти пешком, а везти их заказчику нужно бережно, и приходится отказывать. А он говорит, что мы сами виноваты, разворачивается и уходит».

Сейчас острый дефицит на рынке курьеров образовался как минимум из-за предстоящих ноябрьских распродаж. Однако собеседники “Ъ FM” отмечают, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится. Впереди новогодние праздники, а в этот период на стоимость услуг доставщиков повлияют пробки и погода.

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Владимир Расулов, Яна Загоровская