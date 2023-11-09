Дональд Трамп победил, не участвуя

Во Флориде, которая является домом для двух фаворитов в гонке за право представлять республиканцев на выборах президента США в 2024 году, прошли третьи дебаты претендентов. Только один из двух фаворитов — губернатор Флориды Рон Десантис — принял личное участие в этой дискуссии. Пока недостижимый по рейтингам Дональд Трамп предпочел в этот же день провести предвыборный митинг. Тем не менее именно его эксперты называют главным победителем по итогам вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Octavio Jones, Reuters Дональд Трамп

Фото: Octavio Jones, Reuters

В среду пять претендентов на номинацию от Республиканской партии вышли на сцену в Майами для того, чтобы подискутировать друг с другом по наиболее острым вопросам в стране. Требования для участия в дебатах были еще выше, чем в ходе предыдущих двух раундов. Чтобы получить право стоять на сцене, кандидаты должны были набрать как минимум по 4% либо в двух национальных опросах, либо в одном национальном опросе и двух опросах в отдельных штатах. Также претендентам на номинацию необходимо было доказать, что им удалось привлечь более 70 тыс. уникальных доноров кампании, из них не менее 200 доноров в 20 штатах или территориях США.

В итоге отбор прошли не все. Ранее после вторых дебатов из гонки по собственному желанию вышел бывший вице-президент Майк Пенс. Также в среду на дебатах не было губернатора Северной Дакоты Дуга Бургума и бывшего губернатора Арканзаса Асы Хатчинсона.

Участие в дискуссии приняли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, предприниматель Вивек Рамасвами и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Двухчасовые дебаты транслировались NBC News из Центра искусств Адриенн Аршт в Майами. Партнерами для этих дебатов

Национальный комитет Республиканской партии выбрал техасскую радиосеть Салема, нацеленную на верующую христианскую аудиторию, и Республиканскую еврейскую коалицию, что должно было продемонстрировать безоговорочную поддержку республиканцами Израиля.

И действительно, в ходе дебатов единственное во внешней политике, в чем республиканцы были едины,— так это в поддержке Израиля. Как из уст госпожи Хейли, так и от Рона Десантиса звучали одни и тоже призывы покончить с «Хамасом». Они говорили о том, что США не имеют права ставить под сомнение право Израиля защищаться.

Главный фаворит республиканкой гонки Дональд Трамп в очередной раз не почтил дебаты своим присутствием, хотя и был неподалеку на предвыборном митинге, начавшемся за час до дебатов. Отсутствием господина Трампа воспользовались ведущие, которые предложили участникам объяснить, чем они лучше Дональда Трампа. Однако те (за исключением Криса Кристи) возможностью атаковать господина Трампа не очень-то и воспользовались. Например, Рон Десантис критиковал не непосредственного бывшего президента, который «уже не тот, что в 2016 году», а общую ситуацию в стране, к которой и экс-президент тоже приложил руку, поэтому обязан объясниться перед избирателем.

А дальше господин Десантис переключился на то, что произошло прошлой ночью,— консерваторы опять не смогли одержать победу в ключевых региональных выборах. «Вчера вечером мы увидели то, что мне надоело видеть,— республиканцы проиграли. Во Флориде я продемонстрировал, как это нужно делать (выигрывать.— “Ъ”), год назад»,— отметил губернатор. Примерно такое же мнение выразил и Вивек Рамасвами, сказавший: «Мы стали партией неудачников». Тем не менее напрямую в поражениях партии в 2020, 2022 и наконец 2023 годах экс-президента с трибуны никто не обвинял.

Битва за серебро

За день до дебатов, судя по данным национального агрегатора опросов Five Thirty Eight, экс-президент оставался недосягаем для конкурентов (рейтинг среди республиканских участников гонки — 56,5%). Ведущий популярного подкаста Axe Files Дэвид Аксельрод после республиканских дебатов заявил в эфире CNN, что такой отрыв говорит лишь об одном: золото уже получено, и речь идет о борьбе за серебро и сотрясании воздуха.

Впрочем, и за серебро битва разгорелась не на шутку. Еще до дебатов определились два уверенных лидера на скамейке запасных. Второе место (13,9%) было за Роном Десантисом, а третье — за Никки Хейли (9%). Бизнесмен Вивек Рамасвами заметно отставал от госпожи Хейли с 5,2%, а двое оставшихся претендентов были еще менее популярны с 2–3% в целом по стране.

В последние дни и недели бурная битва развернулась между Никки Хейли и Роном Десантисом. Глава Флориды обвинял конкурентку в том, что, будучи губернатором Южной Каролины, она привлекала китайские инвестиции, продавая народное достояние и обогащаясь. Госпожа Хейли в долгу не осталась, сначала заявив, что Рон Десантис тоже не святой и не гнушался китайскими компаниями во Флориде. А затем она пошла дальше, обвинив господина Десантиса в другом «вранье».

По версии Никки Хейли, которую она сообщила в эфире The Daily Show, символ лживости — ковбойские сапоги, которые любит носить губернатор Десантис (якобы в них вставлены стельки, увеличивающие его рост).

Несколькими днями позже экс-постпред США при ООН продолжила эту линию в видеоролике под названием «Эти ботинки созданы для лжи». Там она утверждала, что губернатор не поддерживал в своем штате добычу сланцевой нефти, в то время как выступает за энергетическую независимость США (господин Десантис называл это неверной формулировкой на прошлых дебатах, а в среду — подтвердил).

Уже в ходе дебатов господин Десантис не просто повторил обвинения в том, что Никки Хейли сотрудничала с Китаем, но и заявил, что та «с распростертыми объятиями» встретила китайский бизнес в своем штате. «Посол Хейли в Южной Каролине предоставила землю возле военной базы, написала китайскому послу письмо, полное любви, в котором рассказала, какие они (китайские власти.— “Ъ”) замечательные друзья... Я запретил Китаю покупать землю в штате, и мы выгнали их (китайских граждан.— “Ъ”) из университетов… Мы осознали угрозу и действовали быстро и решительно»,— заявил он.

К атаке господина Десантиса против госпожи Хейли присоединился и Вивек Рамасвами. Он настаивал, что именно такие политики, как Никки Хейли, и виноваты в экономической зависимости США от КНР. Бизнесмен обвинил оппонентку в том, что она следует конъюнктуре и нападает на Китай, лишь когда это ей выгодно. А в качестве аргумента упомянул, что дочь госпожи Хейли есть в соцсети TikTok (принадлежит пекинской компании ByteDance), в то время как дипломат критиковала бизнесмена за это же самое в ходе прошлых дебатов. Та в ответ вспылила: «Не трогай мою дочь! Ты мошенник».

Другая тема для острой дискуссии — Украина. Рон Десантис и Вивек Рамасвами снова выстроили единую линию против Никки Хейли, которой, правда, пытался помочь Крис Кристи. Госпожа Хейли и господин Кристи не жалели нелестных характеристик для России и ее президента Владимира Путина, настаивая: если не помочь Украине — это будет «сигнал Китаю», чтобы тот захватил Тайвань.

Будучи по другую сторону баррикад, господа Десантис и Рамасвами парировали: это безумие — тратить десятки миллиардов на новую помощь Киеву и платить украинским бюджетникам.

Согласно словам господина Десантиса, «эту войну необходимо заканчивать», а сфокусироваться надо на внутренних проблемах страны и усилении позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Неожиданно к ним присоединился и Тим Скотт — давний сторонник Киева. Он хоть и не стал полностью отказывать Украине в продолжении финансовой поддержки, но выразил популярную среди республиканцев точку зрения, что сначала нужно договориться об отчетности и целях Киева, а потом принимать решения по поводу нового финансирования.

В ответ на это Вивек Рамасвами съязвил о том, «как быстро переобуваются» республиканские политики в этом вопросе. Сам он запомнился в том числе и тем, что на дебатах не стеснялся давать характеристики президенту Украины Владимиру Зеленскому, например, назвал его «нацистом». На что госпожа Хейли съязвила: такому президенту США, как Вивек Рамасвами, безусловно, были бы рады в Москве и Пекине.

В целом третьи республиканские дебаты обошлись без громких сюрпризов. В среду предвыборный штаб Дональда Трампа не без иронии объявил их победителем своего лидера, назвав присутствовавших на сцене «дешевыми подделками» 45-го президента, а сами дебаты — «потерей времени». Издание The Hill с этим заявлением согласилось, отметив: «Решение Трампа избежать дебатов, нравится вам это или нет, оказалось стратегическим успехом». Если не брать в расчет Дональда Трампа, успешными эти дебаты стали для Никки Хейли, а выступление Рона Десантиса было названо лучшим из всех трех дискуссий. Что касается проигравших, то эксперты The Hill таковыми назвали Вивека Рамасвами и Тима Скотта (из-за его слабого выступления и очевидного нахождения в тени оппонентов).

Екатерина Мур, Вашингтон