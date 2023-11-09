«Красцветмет» попал в санкционный список Великобритании

Великобритания 8 ноября ввела санкции против еще 29 российских компаний, в числе которых оказался красноярский завод «Красцветмет». В МИД Великобритании заявили, что санкции были введены на основании того, что российский рынок золота «тесно связан» с Кремлем и обеспечивает ресурсы для военных сил страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В секционный список также попали две крупные золотодобывающие компании Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited, а также «Южуралзолото группа компаний».

100% акций «Красцветмет» принадлежат Красноярскому краю. Красцветмет перерабатывает восемь драгоценных металлов, перерабатывает минеральное и вторичное сырье и выпускает продукцию с содержанием основного компонента до 99,99%. Основными направлениями являются: аффинаж драгметаллов, производство цепей и браслетов, а также поиск решений для промышленности, включая технические изделия из драгметаллов.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Минфин США ввел санкции в отношении нескольких компаний из Сибири. В список попали зарегистрированное в Омской области ООО «Газпромнефть-Каталитические системы» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»), а также новосибирское ООО «Чистые газы плюс», которое ведет деятельность в сфере оптовой торговли промышленными химикатами. Кроме того, в список попала ПАО ОДК «Сатурн», имеющее филиал в Омске.

Александр Киселев