В санкционный список США внесены компании из Омской и Новосибирской областей

Минфин США ввел санкции в отношении нескольких компаний из Сибири. В список попали зарегистрированное в Омской области ООО «Газпромнефть-Каталитические системы» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»), а также новосибирское ООО «Чистые газы плюс» (100%, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит предпринимателю Игорю Надееву), которое ведет деятельность в сфере оптовой торговли промышленными химикатами. Также в санкционный список включено ПАО ОДК «Сатурн», имеющее филиал в Омске.

Всего в списке более 30 физических и 200 юридических лиц. В феврале сообщалось, что под санкции попал новосибирский банк «Левобережный».

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Александр Киселев