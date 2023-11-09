Квартальная прибыль Sony упала на треть

Сегодня японская корпорация Sony сообщила, что по итогам завершившегося в сентябре второго квартала ее 2023 финансового года чистая прибыль составила 200 млрд иен ($1,33 млрд), что на 29% меньше, чем годом ранее. Общая выручка достигла 2,8 трлн иен ($18,5 млрд), что на 8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Опрошенные LSEG (бывшая Refinitiv) аналитики ожидали от компании чуть большей выручки — 2,87 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP, Eugene Hoshiko, File / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP, Eugene Hoshiko, File / AP

Компания объяснила снижение прибыли более слабым спросом на графические чипы и сенсоры — сокращение прибыли в этом сегменте составило 27,6%, а также негативным воздействием забастовки в Голливуде на свои развлекательные операции — прибыль этого подразделения сократилась на 16,8%. В то же время прибыль других операций компании выросла довольно скромно: в игровом сегменте — на 6,8%, в музыкальном — на 2,3%.

После публикации отчетности акции Sony подешевели на 2,5%.

Евгений Хвостик