Петербуржцы попытаются отменить КРТ с помощью парламента

В Санкт-Петербурге подготовили проект закона «О признании утратившим силу закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге"». Его предложат рассмотреть на заседании Законодательного собрания города.

Председатель 72 муниципалитета Северной столицы, член общественного штаба по вопросам КРТ Павел Швец в своем Telegram-канале указал, что рассмотрение проекта закона будет инициировано муниципальным советом. Документ прошел рассмотрение на профильной комиссии, но получил отрицательное заключение.

«Комиссия по градостроительству, которую возглавляет Валерий Гарнец, предложила нам отозвать законопроект. Мы, в ответ, просим руководство парламента рассмотреть его на ближайшем пленарном заседании»,— написал господин Швец.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургский парламент внесли проект закона о продлении моратория на закон о КРТ.

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