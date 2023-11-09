Возле «Москва-сити» построят 2 млн кв. м недвижимости

На территории проекта «Сити-2», который строится рядом с деловым центром «Москва-сити», будет около 2 млн кв. м недвижимости. Об этом «Ведомостям» сообщил Павел Тё, основатель девелопера Capital Group, который отвечает за реализацию проектов в «Сити-2».

Под застройку «Сити-2» попадет 11 участков. «Какой-то из них мы оставим себе, где-то будет партнерство, а что-то продадим»,— рассказал Павел Тё.

«Сити-2» предполагает застройку бывшего квартала 804-го микрорайона Камушки. В рамках проекта Capital Group и мэрия в 2020 году создали совместную компанию с таким же названием — «Сити-2». Мэрия в «Сити-2» владеет 60%, Capital Group принадлежит 40%. На территории «Сити-2» планируется построить нескольких зданий высотой до 400 м.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты утверждают, что инвестиции в строительство «Сити-2» должны составить не меньше 400 млрд руб. Квадратный метр жилого помещения здесь на этапе строительства может стоить 700–800 тыс. руб., цены на коммерческую недвижимость оценивают в 600 тыс. руб. за 1 кв. м.

Анастасия Ларина