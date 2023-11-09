Фермерское хозяйство получит участок в Башкирии для разведения оленей

Фермерское хозяйство «Барское» получит участок в Бирском районе Башкирии в аренду без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Участок с видом разрешенного использования «туристическое обслуживание» расположен в деревне Чишма, его площадь 4 га. Компания планирует реализовать на землях масштабный инвестиционный проект по созданию туристической базы с хозяйством по разведению лосей, благородных и пятнистых оленей.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договор аренды участка с инвестором.

Директор фермерского хозяйства «Барское» Артур Бикбулатов ранее сообщал, что в строительство турбазы до конца 2025 года планируется вложить 58,4 млн руб. На площадке возведут гостевые дома, банный комплекс и столовую, планируется создание водоема для рыболовного хозяйства. Проекту присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

Артур Бикбулатов пояснял «Ъ-Уфа», что планируется вольерное содержание оленей и лосей в целях развития экотуризма.

ООО «Фермерское хозяйство ''Барское''» зарегистрировано в 2008 году в Уфе. Бенефициаром выступает Александр Кажметьев. За 2022 год компании получила 1,4 млн руб. убытка при выручке 638 тыс. руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте