Мишустину предложили разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Павел Крупник предложил расширить список целей, на что можно тратить средства материнского капитала. Он предлагает добавить туда фермерское хозяйство, передает RT.

С такой инициативой Крупник обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В тексте предлагается позволить российским семьям направить маткапитал на приобретение животных и птицы, семян, систем малой механизации. По мнению парламентария, таким образом можно поддержать жителей сельской местности и тех, кто планирует заняться фермерством.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге депутаты предложили разрешить тратить средства регионального маткапитала на школьную форму, канцелярию и пособия.

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