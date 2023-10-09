Петербуржцам могут разрешить тратить маткапитал на детскую одежду

Депутаты Санкт-Петербурга хотят добавить новые цели, на которые можно потратить региональный материнский капитал, среди них и школьная форма. Соответствующий проект закона появился на сайте Законодательного собрания города.

Авторами инициативы выступили парламентарии от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов, Николай Бондаренко, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Ее цель — повышение социальной поддержки семей с детьми в Петербурге.

Согласно содержанию проекта, в случае его принятия петербургские семьи смогут тратить средства на покупку одежды для учащихся образовательных учреждений, учебников и пособий, методических и периодических материалов, а также канцелярию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге приняли закон, который разрешает семьям использовать средства регионального материнского капитала на внесение взносов на добровольное медицинское страхование ребенка и оплату платных медицинских услуг.

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