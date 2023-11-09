Путин рекомендовал разработать «дорожную карту» по газификации Приморья

Президент Владимир Путин рекомендовал властям Приморского края вместе с «Газпромом» разработать «дорожную карту» по газификации региона в 2026–2030 годах. Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, которое состоялось 11 сентября.

При составлении «дорожной карты» рекомендовано учитывать результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов. Ответственными назначены губернатор Олег Кожемяко и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Доклад должен быть представлен 1 ноября 2025 года.

Кроме того, господин Путин поручил «Газпрому» и «Роснефти» определиться с гарантирующим поставщиком газа в Хабаровском крае, «Газпрому» — разработать графики по газификации Белогорска, подключению Биробиджана и рассмотреть возможность строительства газораспределительной станции в Комсомольске-на-Амуре.

Леонид Уварчев