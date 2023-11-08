В Южной Корее робот раздавил о конвейер рабочего, перепутав с овощным ящиком

На заводе по распределению сельхозпродукции в Южной Корее работающий по алгоритму манипулятор схватил сотрудника и прижал его к конвейерной ленте из-за технической ошибки, сообщил Yonhap. Его госпитализировали, он скончался в больнице.

40-летний рабочий должен был проверить датчики роботизированных машин перед тестовым запуском. Вечером 7 ноября он погрузил ящик с болгарским перцем на поддон. Робот должен был поднимать ящики и ставить их на паллеты.

Во время проверки произошла техническая ошибка: робот принял мужчину за ящик с овощами, а, прижав к конвейерной ленте, «раздавил лицо и грудь». Изначально испытания должны были пройти 6 ноября, но их перенесли из-за проблем с датчиком.

Позднее официальный представитель экспортного сельскохозяйственного комплекса Donggoseong, которому принадлежит завод, призвал создать «точную и безопасную» роботизированную систему.

Лусине Баласян