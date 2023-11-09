Межнациональные отношения показались предвзятыми

Российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии — об этом вчера заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. А в Общественной палате РФ подчеркнули, что в страну вернулся «язык вражды» по теме межнациональных отношений. Опрошенные “Ъ” эксперты констатируют, что в российском публичном пространстве «уходит табу на недопустимость националистической риторики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вчера на площадке МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол «Роль гражданского общества в противодействии провокациям на национальной почве». На нем глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что мусульманское сообщество страны беспокоит угроза мигрантофобии: «Нам кажется, идет нагнетание этой темы, эту волну раскачивают. Мы обеспокоены тем, что эта волна на мигрантов может перекинуться на мусульман, которые являются гражданами нашей страны. Кто эту волну тогда остановит?» Муфтий подчеркнул, что «говорить на такого рода темы нужно очень аккуратно».

Как неоднократно писал “Ъ”, в последние месяцы депутаты Госдумы предложили множество запретительных мер в отношении иностранных мигрантов — и «новых россиян», недавно получивших российские паспорта. Так, в августе партия «Справедливая Россия — За правду» предложила законодательно ограничить число детей мигрантов в школах. Тогда же депутат Михаил Матвеев (КПРФ) внес законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет, воинской обязанности или мобилизации. В сентябре «Справедливая Россия — За правду» предложила запретить выдавать лицензии на гражданское огнестрельное и охотничье оружие лицам, получившим российское гражданство менее пяти лет назад. Председатель фракции Сергей Миронов упомянул, в частности, «криминогенную обстановку, вызванную засильем граждан из близлежащих стран» и «необходимость защитить жителей страны от мигрантов». Обсуждая эту инициативу, председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев заявил, что законопроект не должен касаться «новых» граждан, которые «этнически относятся к тем коренным народам, которые проживают на территории России», а вот для выходцев из стран Азии он предложил увеличить срок запрета на получение оружия до 15–25 лет. В октябре все та же СРЗП внесла законопроект о запрете мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, а также такси и грузоперевозках.

Параллельно массу жестких ограничительных мер предлагали некоторые члены президентского Совета по правам человека (СПЧ). Так, инициативу о введении школьных квот на детей мигрантов одобрял глава СПЧ Валерий Фадеев, а член СПЧ Кирилл Кабанов неоднократно призывал к жесткой борьбе с «этническими анклавами». Также в октябре широко обсуждалась речь патриарха Кирилла об угрозе российской идентичности со стороны мигрантов. «Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура»,— заявлял глава РПЦ.

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин поддержал обеспокоенность муфтия Крганова: «Давно такого не было, чтобы серьезные люди, лидеры общественного мнения, депутаты, общественные деятели в таком тоне говорили о народах, о межнациональных отношениях. Мы сделали много, чтобы уйти от этого языка и научиться культуре речи. Думаю, что, если перевоспитать кого-то не получается, нужно думать над законодательной базой и повышением ответственности (за подобные высказывания.— “Ъ”)».

«Язык вражды совершенно неожиданно вернулся в нашу жизнь. Нам действительно казалось, что мы побороли это в середине нулевых и стали нормально общаться друг с другом, освещая межнациональные отношения. Но нет»,— посетовала заместитель председателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге. Впрочем, конкретных мер участники круглого стола не предложили.

«Дискурс меняется, ситуация накаляется, и миграция, действительно, по смыслу связывается с исламом. И все это разом как бы выносится за пределы коллективного "мы". В то время как национальная политика и практика межнациональных отношений должна быть направлена на обратное, на интеграцию — символическую и фактическую,— заявил “Ъ” руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.— Но я бы предостерег от резких движений и жесткой по умолчанию политики. Как показывают события в Дагестане (имеется в виду массовая антисемитская акция в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года.— “Ъ”), работа государства с полем смыслов и интерпретаций религии важна не меньше, чем санкции против нарушителей спокойствия. А осуществляться она должна на основании аналитического понимания этого поля и психологии вовлеченных в него рядовых участников. Меры должны быть дифференцированными, несиловыми по умолчанию».

Политолог Михаил Виноградов подтверждает, что официальные лица все чаще пытаются расширить границы дозволенного в антимигрантской риторике: «Действительно, уходит табу на недопустимость националистической риторики. От антиукраинской волны до отсутствия внятной реакции на антисемитские выступления в Дагестане и самоустранение федерального центра от происходящего вокруг Никиты Журавеля». Напомним, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как его 15-летний сын Адам Кадыров избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Это видео вызвало возмущение значительной части российского общества, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент. После этого руководители нескольких российских регионов со значительной долей мусульманского населения вручили награды Адаму Кадырову.

Еще одна причина, по мнению политолога,— кризис декларируемых на официальном уровне ценностей: «Не происходит апгрейда представлений о межнациональной толерантности до современной риторики, произносятся абстрактные слова про дружбу народов. Представить себе запретительные меры по мигрантам сложно, тем более что текущие попытки их отправки в армию и девальвация рубля снижают привлекательность российского трудового рынка. Однако риски произвола в их статусе и, как следствие, роста коррупции вполне очевидны».

Эмилия Габдуллина